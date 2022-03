WAC zieht Option bei Baumgartner und Lochoshvili

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC hat beim Innenverteidiger-Duo Dominik Baumgartner und Luka Lochoshvili die Vertragsoption gezogen. Die Verträge verlängerten sich damit vorzeitig bis zum Ende der Saison 2023.

Baumgartner kam seit seinem Wechsel vom VfL Bochum (zuerst ausgeliehen und 2020 dann fix erworben) auf 82 Pflichtspieleinsätze für die Wölfe. Der Georgier Lochoshvili war bisher bei 59 Partien im Einsatz.

Dominik Baumgartner: “Ich freue mich, dass ich ein weiteres Jahr hier in Wolfsberg spielen kann. Ich habe mich hier in den vergangenen Saisonen super eingelebt und freue mich bereits auf die kommenden Aufgaben. Der Fokus liegt jetzt aber natürlich auf die anstehenden Spiele in der Meistergruppe, die wir positiv absolvieren wollen, um unser großes Ziel Europacup zu erreichen.”

Luka Lochoshvili: “Wir haben in dieser Saison, aber auch in der Zukunft noch einiges vor und es freut mich, dass ich auch in der kommenden Saison meinen Teil zum großen Ganzen beitragen kann.”

Beitragsbild: GEPA