Wechsel schon im Sommer? FC Bayern an Schalke-Shootingstar dran

Assan Ouedraogo ist der Shootingstar beim FC Schalke 04. Der 17-Jährige stand bislang bei allen neun Zweitligapartien auf dem Platz. Die starken Leistungen sind auch dem FC Bayern aufgefallen.

Nach Sky Informationen will der Youngster bereits im Sommer den nächsten Schritt gehen. Sein großes Ziel ist es, mit Schalke in der Bundesliga zu spielen. Nach dem schwachen Saisonstart der Knappen im Unterhaus ist der direkte Wiederaufstieg aber bereits in weite Ferne gerückt. Daher könnte sich der U17-Europameister im Sommer mit anderen Optionen beschäftigen.

FC Bayern will Ouedraogo im Sommer verpflichten

Sky weiß: Der FC Bayern hat den flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler ins Auge genommen und ihn bereits gescoutet. Die Münchner Verantwortlichen waren dabei beeindruckt von den Qualitäten Ouedraogos, der in seinem jungen Alter schon sehr reif ist. Der Bayern-Plan: Sie wollen den Tempodribbler bereits im kommenden Sommer verpflichten und dann zunächst weiterverleihen. Doch auch RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen sowie Brighton and Hove Albion haben Interesse an Ouedraogo.

Am 9. Mai 2024 wird der Shootingstar 18 Jahre alt. Dann wandelt sich sein Fördervertrag auf Schalke in einen Profivertrag um, dieser wird dann bis 2027 datiert sein. Die Ausstiegsklausel für Ouedraogo ist nach Sky Informationen gestaffelt und hängt von vielen Faktoren wie zum Beispiel die Anzahl seiner Einsätze oder auch die Anzahl seiner Tore ab. Im Sommer wird sie etwa zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen.

