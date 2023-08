Wechselt Alfa Romeo das F1-Team?

Die Partnerschaft zwischen Sauber und Alfa Romeo läuft nach der Saison aus. Doch der Name Alfa Romeo könnte 2024 doch in der Formel 1 auftauchen.

Denn nachdem es bereits mehrere Gerüchte in den vergangenen Wochen gegeben hat, soll es nach Informationen der italienischen Ausgabe von Motorsport.com nun zu einer Einigung wischen Alfa Romeo und dem Haas-Team gekommen sein. Laut Vereinbarung sollen die Ferrari-Motoren, mit denen das US-Team an den Start geht, in den Namenssponsor Alfa Romeo umbenannt werden.

Alfa Romeo war 2018 als Sponsor bei Sauber eingestiegen, 2019 wurde das Team dann vollständig umbenannt. Als im August 2022 der Audi-Einstieg 2026 bei Sauber bekannt wurde, verkündete Alfa Romeo das Ende der Partnerschaft mit den Schweizern. Anschließend machten sich die Alfa-Verantwortlichen auf die Suche nach Alternativen, um in der Formel 1 zu bleiben.

Geschäftsführer Jean-Philippe Imparato soll sich bereits im Mai in Monaco mit Haas-Teamchef Günther Steiner getroffen haben, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Anders als bei Sauber wird Haas den Teamnamen allerdings nicht an Alfa Romeo abtreten. Eine Änderung des Motorennamens ist in der F1 nicht unüblich. 2016 wurde der von Red Bull verwendete Renault-Motor in Tag-Heuer umbenannt, auch die Porsche-Motoren von McLaren trugen einst den Markennamen des Uhrenmachers.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago