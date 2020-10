via

via Sky Sport Austria

Bei Fußball-Bundesligist Admira gibt es einen weiteren Coronafall. Nachdem die Niederösterreicher am Freitagvormittag einen positiven Test eines Spielers bekanntgegeben haben, wurde am Abend ein positiver Covid-19-Test in einem Testpool bekannt.

Der Testpool besteht aus maximal fünf Personen. Diese unterziehen sich am Samstag einem weiteren Test, damit die infizierte Person identifiziert und isoliert werden kann.

