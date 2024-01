West Ham muss im FA-Cup nach Remis gegen Weimann-Klub Bristol ins Rückspiel

West Ham United muss im FA-Cup nachsitzen. Der Premier-League-Klub kam zuhause gegen Bristol City um den ÖFB-Legionär Andreas Weimann nicht über ein 1:1 hinaus.

Jarrod Bowen (4.) brachte die „Hammers“ früh in Führung, doch Tommy Conway (61.) gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich. Weimann kam in der 76. Minute ins Spiel.

Mit dem Unentschieden hat sich Bristol ein Rückspiel vor eigener Kulisse erspielt.

City bei de Bruyne-Comeback souverän

Titelverteidiger Manchester City ist indes mühelos in die 4. Runde des FA-Cups eingezogen. Beim 5:0 (2:0) gegen Zweitligist Huddersfield Town trafen am Sonntag Phil Foden (33. und 65. Minute), Julian Alvarez (37.), Ben Jackson (58./Eigentor) und Jeremy Doku (74.) für den englischen Meister.

Während Trainer Pep Guardiola auf den weiterhin am Fuß verletzten Stürmer-Star Erling Haaland verzichten musste, kam der in der 57. Minute eingewechselte Kevin De Bruyne zu seinem ersten Einsatz seit Mitte August. Der offensive Mittelfeldspieler war wegen einer Oberschenkelverletzung lange ausgefallen.

Nottingham Forest muss nach einem 2:2 gegen Drittligist Blackpool genauso ins Rückspiel wie Luton Town. Der Aufsteiger kam gegen die Bolton Wanderers nicht über ein 0:0 hinaus.

(Red. / dpa)

Bild: Imago