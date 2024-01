Wiesberger bei Tour-Comeback auf Platz 21

Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei seinem Comeback auf der DP World Tour einen Top-20-Platz nur knapp verpasst.

Der Burgenländer spielte am Sonntag beim mit 9 Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic eine 72er-Schlussrunde und belegte mit 284 Schlägen (4 unter Par) Rang 21. Lukas Nemecz verlor durch eine 75 noch etliche Plätze und wurde 56. (290/2 über Par). Den Sieg holte sich wie im Vorjahr Superstar Rory McIlroy.

Der 34-jährige Nordire verwies mit gesamt 274 Schlägen (14 unter Par) den Polen Adrian Meronk (275) auf Rang zwei. Es war bereits sein vierter Triumph im Emirat, womit er an Südafrika-Legende Ernie Els vorbeizog und nun alleiniger Rekordsieger des Großturniers ist. Als Belohnung kassierte McIlroy mehr als 1,5 Millionen Dollar.

Wiesberger, der am Schlusstag je zwei Schlaggewinne und -verluste verzeichnete, erhielt immerhin noch ein Preisgeld in Höhe von knapp 100.000 Dollar. Weiter geht es für den 38-Jährigen sowie für Nemecz und Matthias Schwab, der in Dubai den Cut verpasst hatte, kommende Woche beim 2,5-Mio.-Dollar-Turnier in Ras Al Khaimah.

(APA)/Bild: Imago