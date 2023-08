Wiesberger in Bedminster auf Endrang 29 abgerutscht

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat das Golfturnier der LIV-Tour in Bedminster auf Platz 29 beendet. Durch seine mit drei über Par schlechteste Runde des Wochenendes rutschte der 37-Jährige am Sonntag im US-Bundesstaat New Jersey vom 15. Rang noch deutlich zurück. Der Sieg ging 15 Schläge vor Wiesberger mit zwölf unter Par überlegen an den Australier Cameron Smith.

Sein Vorsprung von sieben Schlägen auf den zweitplatzierten Inder Anirban Lahiri ist der bisher größte in der noch kurzen LIV-Historie.

(APA) / Bild: Imago