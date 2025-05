0:4 bei Lens: Hütter beendet Ligue-1-Saison mit Monaco auf Platz drei

Adi Hütter hat die Saison mit der AS Monaco in der Ligue 1 auf dem dritten Platz beendet. In der abschließenden Runde am Samstag setzte es für die Monegassen ein 0:4 bei Lens.

Da Olympique Marseille gegen Rennes 4:2 gewann, hätte Monaco auch ein Sieg nicht den Vizemeistertitel beschert. Als Champion stand schon seit Wochen Paris Saint-Germain fest. Fix absteigen muss neben Montpellier auch St. Etienne, Reims spielt in der Relegation um den Verbleib im französischen Oberhaus.

(APA) Foto: Imago