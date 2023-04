1.500 Punkte! Crosby erreicht NHL-Meilenstein

Sidney Crosby hat in der NHL einen weiteren Meilenstein geschafft. Die lebende Legende der Pittsburgh Penguins schrieb am Samstag beim 5:1-Auswärtserfolg gegen die Detroit Red Wings zwei Tore und eine Vorlage an und erreichte damit als 15. Spieler die Marke von 1.500 Punkten in der nordamerikanischen Eishockey-Liga.

Die ewige Bestenliste wird von Wayne Gretzky (2.857 Punkte) angeführt, der 35-jährige Crosby ist vor Alexander Owetschkin (1.484) der erfolgreichste aktive Profi.

Kurz vor Schluss des ersten Drittels schickte Crosby einen Backhander an Wings-Torhüter Ville Husso vorbei, ein Powerplay-Tor im Schlussabschnitt besiegelte seinen Arbeitstag. Dazwischen hatte der Kanadier die Vorarbeit zum 3:0 von Danton Heinen im Mitteldrittel geleistet. Mit dem Sieg blieben die Penguins außerdem im Rennen um einen der zwei verbleibenden Wild-Card-Plätze in der Eastern Conference. Detroit musste auf den Österreicher Marco Kasper verzichten, bei dem nach seinem NHL-Debüt ein Bruch der Kniescheibe diagnostiziert worden war.

(APA).

Beitragsbild: Imago.