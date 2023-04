via

via Sky Sport Austria

Austria Lustenau gewinnt nicht nur den Auftakt in der Qualifikationsgruppe beim TSV Hartberg mit 1:0 (Spielbericht + VIDEO-Highlights) . Darijo Grujcic erzielt zur Krönung des Tages sein erstes Tor in der ADMIRAL Bundesliga.

In der 28. Minute bringt der junge Verteidiger die Lustenauer mit einem sehenswerten Freistoß in Führung. „Es fühlt sich überragend an“, so der 23-Jährige.