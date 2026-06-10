1. FC Köln gibt Mittelfeldspieler nach Portugal ab

Kölns Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic wechselt nach Portugal. Der 24-Jährige schließt sich zur neuen Saison dem SC Braga an, das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Huseinbasic spielte seit 2022 beim FC.

Der Spieler sei angesichts der geringen Spielzeit in der abgelaufenen Saison „mit dem Wechselwunsch auf uns zugekommen“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. Huseinbasic stand 2025/26 nur in 15 Spielen auf dem Platz.

Der siebenmalige bosnische Nationalspieler, der für die WM nicht nominiert wurde, war 2022 vom Regionalligisten Kickers Offenbach nach Köln gekommen. Er schaffte damals auf Anhieb den Sprung ins Bundesligateam und erkämpfte sich zeitweise einen Stammplatz.

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