1. ÖFB-Cup-Runde ausgelost – Alle Paarungen im Überblick

Die 1. Runde der ÖFB-Cup-Saison 2020/21 (28. bis 30. August) wurde am Samstag von ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann und Ex-F1-Fahrer Alexander Wurz ausgelost. Alle Paarungen im Überblick:

FC Red Bull Salzburg vs. SC Schwarz-Weiß Bregenz

SK Rapid Wien vs. St. Johann/Pongau

Wolfsberger AC vs. SC Neusiedl am See

LASK vs. ASV Siegendorf

TSV Hartberg vs. Dornbirner SV

SK Sturm Graz vs. Sportverein Innsbruck

FK Austria Wien vs. SC Retz

SCR Altach vs. Union Gurten

SKN St. Pölten vs. ATSV Wolfsberg

SV Mattersburg vs. FC Gmünd

Admira vs. Hertha Wels

SV Ried vs. FC Gleisdorf 09

WSG Tirol vs. St. Ann am Aigen

SK Austria Klagenfurt vs. ATSV Stadl-Paura

SC Austria Lustenau vs. SV Stripfing/Weiden

FC Wacker Innsbruck vs. ASV Schrems

FC Blau-Weiß Linz vs. SC Team Wiener Linien

SV Lafnitz vs. TuS Bad Gleichenberg

SV Horn vs. SK Treibach

Kapfenberger SV vs. USK Anif

FC Mohren Dornbirn vs. USV Allerheiligen

FAC Wien vs. ASV Drassburg

SKU Amstetten vs. SV Grödig

Vorwärts Steyr vs. ASK-BSC Bruck/Leitha

Grazer AK vs. SV Seekirchen

Wiener Sport-Club vs. SV St. Jakob im Rosental

SV Wallern/ASV St. Marienkirchen vs. SVG Reichenau

SC Weiz vs. ASK Elektra

SC Schwaz vs. VfB Hohenems

First Vienna FC vs. FC Marchfeld

SV Wörgl vs. Sportunion Vöcklamarkt

FC Deutschkreutz vs. 1. Wiener Neustädter SC

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sich alle beteiligten Akteure PCR-Tests unterziehen. Vereine der tipico Bundesliga und der 2. Liga haben gegen Landesverbands-Clubs in den ersten drei Runden Heimrecht.

Artikelbild: GEPA