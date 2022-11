10.000 Plätze: DSV Leoben plant neues Stadion

Der DSV Leoben plant die Rückkehr in den österreichischen Profifußball. Dafür soll nun auch das Stadion der Steirer adaptiert werden. Geplant ist eine Spielstätte mit 10.000 Plätzen.

„Nach dieser Saison soll der Umbau beginnen, bis 2024 alles fertig sein“, sagt Mario Bichler, Vorstandsobmann des DSV Leoben, gegenüber der Krone. Die Pläne für den Umbau seien bereits fertig, erste Arbeiten sollen auch schon begonnen haben. Die für die ADMIRAL 2. Liga benötigten Flutlichter sollen bereits zeitnah ausgetauscht werden. Auch an der Platzbreite muss gearbeitet werden: Etwa ein Meter fehlt auf das Profi-Minimum. Die neue „Kaif-Arena“ soll dann Platz für 10.000 Zuseher bieten.

So soll die Arena aussehen:

Leoben am Weg in den Profi-Fußball

Das erklärte Ziel des DSV Leoben ist die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Sportlich befinden sich die Steirer auf einem guten Weg. In der vergangenen Saison krönte sich der DSV zum Meister der Landesliga, aktuell führt man als Herbstmeister die Tabelle der Regionalliga Mitte an. Die Anpassung der Rahmenbedingungen für den Aufstieg in den Profifußball soll mit dem Stadion zeitnah realisiert werden.

Bild: GEPA