10. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der frühen Sonntagsspiele im Überblick

In der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag insgesamt drei Spiele auf dem Programm.

Dabei sind auch alle Europacupstarter heute im Einsatz: Red Bull Salzburg muss daheim gegen den SCR Altach ran. Meister Sturm ist auswärts bei Blau-Weiß Linz gefordert. Am späteren Abend steigt das Duell zwischen SK Rapid und dem LASK.

2023 frühzeitig als Trainer beim LASK entlassen, ist Dietmar Kühbauer jetzt überraschend zurück auf der Trainerbank der Linzer. Zum Auftakt geht es heute für den 54-Jährigen in die Hauptstadt.

Das sind die Aufstellungen der heutigen Spiele:

FC Blau-Weiß Linz – SK Sturm Graz (Sky Sport Austria 2)

Red Bull Salzburg – SCR Altach (Sky Sport Austria 3)

SK Rapid – LASK (ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen gibt es ab 16 Uhr!

