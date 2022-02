10 Jahre nach Schörgenhofer: Lechner leitet K.o.-Spiel eines UEFA-Klubbewerbs

10 Jahre nach Robert Schörgenhofer leitet wieder ein österreichischer Schiedsrichter ein Spiel der K.o.-Runde eines UEFA-Klubbewerbs. Harald Lechner wird das Rückspiel der Conference-League-Zwischenrunde zwischen Maccabi Tel-Aviv und PSV Eindhoven pfeifen.

Das Hinspiel entschied PSV dank eines Treffers von Cody Gakpo in der 11. Spielminute mit 1:0 für sich. Zu sehen ist das Rückspiel am Donnerstag ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 6 sowie im Livestream.

Auch der bisher letzte Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters in einer K.o.-Phase fand mit niederländischer Beteiligung statt. Schörgenhofer verteilte im Februar 2012 beim 1:0-Heimerfolg von Twente Enschede im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Steaua Bukarest fünf gelbe Karten.

Lechner kam in dieser Saison auf internationaler Ebene bereits bei zwei Qualifikationsspielen der Conference League (Santa Clara vs. NK Olimpija 2:0/Aberdeen FC vs. Qarabag FK 1:3) und in zwei Gruppenspielen der Europa League (Olympique Lyon vs. Bröndby IF 3:0/Lok Moskau vs. Galatasaray 0:1) zum Einsatz.

Artikelbild: GEPA