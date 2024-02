10. RTL-Sieg in Serie: Odermatt kürt sich zum Gesamtweltcupsieger

Ski-Star Marco Odermatt hat seine Riesentorlauf-Siegesserie am Samstag weiter ausgebaut.

Der Schweizer gewann in Palisades Tahoe saisonübergreifend das zehnte Weltcup-Rennen in der Disziplin und fixierte so den eigentlich schon lange feststehenden dritten Gewinn des Gesamtweltcups auch rechnerisch. Der Norweger Henrik Kristoffersen und US-Lokalmatador River Radamus besetzten die weiteren Stockerlplätze. Raphael Haaser schaffte als Siebenter sein bestes Riesentorlauf-Ergebnis.

Manuel Feller belegte unmittelbar hinter seinem Teamkollegen den achten Platz, Lukas Feurstein punktete als Zehnter stark. Stefan Brennsteiner und Joshua Sturm (Halbzeit-15. mit Startnummer 44) schieden im Finale aus. Bei Patrick Feurstein, Dominik Raschner und Kilian Pramstaller hatte es mehr oder weniger knapp nicht für den zweiten Durchgang gereicht.

(APA) / Bild: GEPA