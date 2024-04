100 Millionen Euro? Drei Topklubs wohl an Premier-League-Star dran

Sowohl in der Premier League und im FA-Cup als auch in der Champions League stand Bruno Guimaraes – mit Ausnahme einer Partie, die er gelbgesperrt verpasste – bislang in jedem Saisonspiel von Newastle United in der Startelf. Der defensive Mittelfeld-Star ist unverzichtbar für Trainer Eddie Howe bei den Magpies, doch könnte sich im Sommer möglicherweise ein neues Trikot überziehen.

Laut einem Bericht der Sun haben Manchester United, Arsenal und PSG ihre Fühler nach dem Brasilianer ausgestreckt. Guimaraes hat noch einen gültigen Vertrag beim PL-Klub bis 2028, doch soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro in seinem Kontrakt verankert haben.

Newcastle, das angeblich in finanziellen Schwierigkeiten steckt, könnte Probleme bekommen, den Sechser zu halten, zumal dieser äußerte, im nächsten Jahr erneut in der Champions League spielen zu wollen, was mit dem derzeit Achtplatzierten der PL wohl nicht möglich sein wird.

(skysport.de) / Artikelbild: Imago