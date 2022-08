100 Millionen! Manchester United vor Mega-Transfer

Manchester United musste in der aktuellen Transferphase die eine oder andere Absage verkraften. Bei Antony von Ajax Amsterdam sind die Erfolgsaussichten hingegen gar nicht schlecht. Günstig wird der Angreifer aber nicht.

„Mondsumme“ nannte Sky Transferexperte Florian Plettenberg die Forderung von Ajax Amsterdam für Antony. 100 Millionen Euro inklusive Boni verlangt der niederländische Klub, wenn er den 22-jährigen Brasilianer in Richtung Manchester United ziehen lassen soll.

Antony-Deal könnte schon bald abgeschlossen werden

Antony, auf Rechtsaußen zu Hause, will sich den Red Devils anschließen. Die Gespräche laufen, erste Berichte über eine Einigung zwischen den Klubs machen bereits die Runde, offiziell ist aber noch nichts. Es sei möglich, dass man sich bei der Ablösesumme bei rund 90 Millionen Euro treffen könnte, erklärt Plettenberg am Montag in Transfer Update – die Show. Der „Deal der Superlative“ könnte in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Antony bestritt bereits neun Länderspiele für die Selecao und erzielte zwei Tore. Für Ajax kam er bisher in 82 Spielen zum Einsatz und war an 46 Treffern direkt beteiligt (24 Tore, 22 Assists).

