100-Punkte-Marke geknackt: Kaprizow führt Wild zu historischem Erfolg

Weiterhin ohne den eine Liga tiefer stark aufspielenden Marco Rossi haben die Minnesota Wild in der NHL am Freitag einen historischen Abend erlebt.

Beim 6:3 gegen Seattle Kraken durchbrach Topstürmer Kirill Kaprizow als erster Wild-Akteur überhaupt die 100-Punkte-Marke und dem Schweizer Kevin Fiala gelangen – ebenfalls als erstem im Wild-Trikot – fünf Assists. Der 24-jährige Russe Kaprizow hält nun bei 45 Toren und 56 Vorlagen in 77 Saisonspielen.

Während die Wild bereits für die Play-offs qualifiziert waren, machte Edmonton den entscheidenden Schritt dorthin. Beim 6:3 gegen die bereits qualifizierte Colorado Avalanche glänzte Evander Kane mit einem Hattrick (plus Assist) für die Oilers.

VIDEO: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 6:3

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen zeigte sich der deutsche Oilers-Profi Leon Draisaitl erleichtert: „Manchmal läuft es eben so. Am Ende des Tages sind wir in den Play-offs, und das ist es, was zählt. Das war unser erstes Ziel, und wir freuen uns darüber, sind stolz auf uns. Aber wir sind noch lange nicht fertig.“

Unterdessen fuhr sein Landsmann Tim Stützle mit den Ottawa Senators einen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Columbus Blue Jackets ein. Der 20-Jährige traf als einziger Spieler im Penaltyschießen und war damit der entscheidende Mann des Spiels. Während der regulären Spielzeit war der gebürtige Viersener ohne Scorerpunkt geblieben.

VIDEO: Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators 1:2 n.P.

VIDEO: Arizona Coyotes – Washington Capitals 0:2

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.