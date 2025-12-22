100 Scorerpunkte! Kane holt Bundesligarekord

Harry Kane hat zum Abschluss des Jahres einen neuen Rekord in der Deutschen Bundesliga aufgestellt.

Mit seinem Treffer zum Endstand von 4:0 gelang dem Angreifer des FC Bayern im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) sein 100. Scorerpunkt – schneller erreichte bislang kein Spieler diese Marke. Kane (81 Tore/19 Vorlagen) benötigte nur 78 Spiele, 35 weniger als der bisherige Rekordhalter Roy Makaay (FC Bayern/113 Spiele).

„Ich bin offensichtlich schon sehr stolz“, sagte der Engländer zu seinem Rekord, auch wenn er betonte, darauf „nicht zu viel Wert“ zu legen. Die Bestmarke sei eben das Ergebnis von Hingabe und harter Arbeit, zudem machten ihn seine Mitspieler und die Trainer besser. „Wenn solche Dinge passieren, freut man sich auf die nächsten, also lass uns mal schauen, wie schnell wir die nächsten hundert erreichen“, ergänzte Kane mit einem Schmunzeln.“

(SID) / Artikelbild: Imago