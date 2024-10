11. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagspartien

In der ADMIRAL Bundesliga steht die 11. Runde an. Am Samstag stehen um 17 Uhr drei Spiele auf dem Programm.

Dabei empfängt die Wiener Austria die WSG Tirol und will das dritte Spiel in Serie gewinnen. Außerdem trifft Altach beim Heimdebüt von Neo-Coach Fabio Ingolitsch auf Austria Klagenfurt. In der dritten Partie duellieren sich der TSV Hartberg und Blau-Weiß Linz.

Austria Wien – WSG Tirol (Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – Austria Klagenfurt (Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA