via

via Sky Sport Austria

Crystal Palace muss weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2023 warten. Gegen Brighton and Hove Albion trennte sich Palace am Samstag 1:1. Den letzten Sieg holte Crystal Palace am 31.12.2022.

Solly March stellte für Brighton in der 63. Minute auf 1:0, James Tomkins markierte sechs Minuten später das 1:1.

Bild: Imago