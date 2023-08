117 Millionen! Chelsea vor Dreifach-Transfer

Der FC Chelsea steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung von gleich drei Spielern. Das Gesamtpaket für das Trio beträgt dabei rund 117 Millionen Euro.

Nach dem Rekorddeal mit Moises Caicedo (133 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen) haben die Blues dabei erneut den FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp ausgestochen.

Die Londoner sind sich Romeo Lavia vom FC Southampton über einen Wechsel einig. Der 19-jährige Belgier stand auch bei Klopp ganz oben auf der Wunschliste und kostet umgerechnet rund 61 Millionen Euro, dazu sind on top noch rund sechs Millionen Euro an Bonuszahlungen möglich.

Nach Caicedo und Lavia soll auch Olise kommen

Lavia ist nicht die einzige Mittelfeld-Verstärkung, denn auch Michael Olise von Crystal Palace steht vor einem Wechsel an die Stamford Bridge. Chelsea hat die Ausstiegsklausel beim 21-Jährigen nach einem Bericht von The Athletic in Höhe von 40,8 Millionen Euro bereits aktiviert. Auch damit noch nicht genug.

Nach Angaben aus Brasilien ist sich Chelsea auch mit dem 18-jährigen Sturm-Talent Deivid Washington (FC Santos) einig. Wie Globo berichtet, soll die Ablöse 15 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen betragen.

(skysport.de) / Bild: Imago