Rotation bei Salzburg! Die Aufstellungen der Sonntagspartien

Die ersten Aufstellungen für den Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga sind da!

Red Bull Salzburg empfängt Aufsteiger SV Ried und will mit einem Sieg weiter Druck auf Tabellenführer Sturm ausüben, der ab 17 Uhr im Topspiel beim SK Rapid gefordert ist. Bei Salzburg wirft Trainer Letsch die Rotationsmaschine an – Torhüter Schlager steht aufgrund von muskulären Problemen erst gar nicht im Kader. Ebenso fehlt Shootingstar Alajbegovic krankheitsbedingt.

Das zweite frühe Duell am Sonntag bestreiten der Wolfsberger AC und die WSG Tirol.

Die Aufstellungen der heutigen Spiele

Red Bull Salzburg – SV Ried (ab 14 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2)

Wolfsberger AC – WSG Tirol (ab 14 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3)

SK Rapid – Sturm Graz (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen folgen circa 16 Uhr hier!

