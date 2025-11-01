12. Bundesliga-Runde: So starten die Teams in die Samstagspartien

Die Aufstellungen sind da: So starten die Teams in die Samstagsspiele der 12. Runde in der ADMIRAL Bundesliga.

Dietmar Kühbauer trifft mit dem LASK im Linzer Derby auf Lokalrivalen Blau-Weiß. Im zweiten Spiel des Tages empfängt Hartberg die Wiener Austria. Den Abschluss macht die Partie zwischen dem Grazer AK und dem SCR Altach.

Das sind die Aufstellungen der heutigen Spiele: Blau-Weiß Linz – LASK (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2)

TSV Hartberg – Austria Wien (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3)

Grazer AK– SCR Altach (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4)

(Red.) Foto: GEPA