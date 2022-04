125. Bundesliga-Spiel in Folge für Admira-Goalie Leitner: „Ich versuche immer voranzugehen“

via

via Sky Sport Austria

Admira-Torhüter Andreas Leitner feiert heute beim Auswärtsspiel ein besonderes Jubiläum. Der Admira-Kapitän absolviert heute sein 125. Bundesliga-Spiel in Folge!

„An oberster Stelle steht natürlich, dass ich vom Verletzungsteufel verschont geblieben bin. Ich habe mir aber auch das Vertrauen der Trainer erarbeitet und ich habe immer eine gute Unterstützung gehabt von zuhause. Ich habe so immer meine Leistung gut abrufen können“, sagte der Jubilar im Sky-Interview.

Leitner sah in dieser langen Zeit auch nie fünf Gelbe Karten während einer Saison. Außerdem wurde der Torhüter auch nie ausgeschlossen. „Ich bin jetzt auch nicht so ein unfairer Sportsmann, dass man mich da einmal ausschließen hätte müssen“, so der Goalie.

Mit Kerschbaum und Zwierschitz fehlen der Admira heute in Ried zwei absolute Leistungsträger. „Ich versuche immer voranzugehen und heute müssen wir das auf mehrere Schultern verteilen. Ich bin überzeugt, wenn wir alles reinhauen, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können“, sagte Leitner vor dem Spiel im Sky-Interview.

