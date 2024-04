In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Winnipeg Jets ihr Auftaktspiel in der ersten Playoff-Runde am Sonntag (Ortszeit) gegen die Colorado Avalanche spektakulär 7:6 gewonnen. Adam Lowry und Kyle Connor trafen dabei jeweils doppelt.

Auch die Vancouver Canucks konnten einen Auftaktsieg bejubeln, die Kanadier schlugen die Nashville Predators mit 4:2.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag – Playoff, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 3:2 – Stand in der Serie: 1:0

New York Rangers – Washington Capitals 4:1 – Stand: 1:0

Western Conference: Winnipeg Jets – Colorado Avalanche 7:6 – Stand: 1:0

Vancouver Canucks – Nashville Predators 4:2 – Stand: 1:0