132.000 Zuschauer bei zweitem Spielberg-Rennen

Den zweiten Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg haben am Wochenende insgesamt 132.000 Zuschauer vor Ort besucht. Das bestätigten die Veranstalter am Sonntag kurz vor dem Rennen der APA.

Der Zuspruch lag damit über den Erwartungen. So viele Menschen bei einer Veranstaltung hat es in Österreich seit dem Frühjahr 2020 vor dem ersten Lockdown und vor der Corona-Pandemie nicht mehr gegeben.

Das Ring-Gelände konnte nur nach 3-G-Nachweis, Ticketkontrolle und Temperaturmessung betreten werden. Rekord bei einem F1-Wochenende in der Steiermark ist das Jahr 2014, als 220.000 Menschen nach Spielberg geströmt waren. “Tiefpunkt” waren 85.000 Fans im Jahr 2016.

