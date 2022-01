Die Edmonton Oilers stecken in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter in der Krise. Das Team kassierte durch das 1:4 bei den New York Rangers bereits die vierte Niederlage in Folge.

Die Oilers rangieren als Tabellenvierter im Mittelfeld der Pacific Division. Die Partien zwischen den Ottawa Senators und Minnesota Wild sowie zwischen Toronto Maple Leafs und den Carolina Hurricanes fielen dem Coronavirus zum Opfer und wurden verlegt.

(SID)

