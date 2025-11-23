14. Bundesliga-Runde: So starten die Teams in die Sonntagspartien
In Runde 14 der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag drei Spiele an. Tabellenführer Red Bull Salzburg trifft um 14:30 auf die WSG Tirol. Parallel spielt Sturm Graz gegen den LASK, der unter Kühbauer bisher alle fünf Pflichtspiele gewonnen hat. Um 17:00 empfängt der SK Rapid das Tabellenschlusslicht GAK.
Alle Aufstellungen im Überblick:
Sturm Graz – LASK (Sky Sport Austria 2)
Red Bull Salzburg – WSG Tirol (Sky Sport Austria 3)
SK Rapid – GAK (Sky Sport Austria 1)
Aufstellungen folgen um 16:00 Uhr
Beitragsbild: GEPA