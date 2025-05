14-Jährigen eingesetzt: Eintracht muss Stellungnahme abgeben

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Eintracht Frankfurt wegen zweier Einsätze eines 14-Jährigen in Testspielen zu einer Stellungnahme aufgefordert. Dies bestätigte der DFB. Die Hessen hatten den 14 Jahre und 7 Monate alten Niko Ilicevic sowohl beim 14:0 beim FSV Geislitz als auch beim 7:1 beim SC Weimar eingesetzt, dabei erzielte der Youngster sogar jeweils einen Treffer.

Laut DFB-Jugendordnung heißt es in Paragraph sechs, dass Junioren „grundsätzlich nicht“ in einer Herren-Mannschaft eingesetzt werden dürfen. Hierbei gibt es eine Reihe möglicher Ausnahmeregelungen, darin ist aber jeweils nicht von einem Alter von 14 Jahren die Rede.

Krösche: „Hatten Regularien nicht wirklich auf dem Schirm“

„Sicherlich ist es so, dass wir bei den Regularien nicht wirklich auf dem Schirm hatten, dass das auch für Freundschaftsspiele gilt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Rahmen der Saisonabschluss-Pk: „Das ist meine Verantwortung und die übernehme ich auch. Das ist mir durchgerutscht, darf in dem Fall nicht passieren.“ Falls sich der DFB am Grünen Tisch entscheide, „dass wir die beiden Spiele verlieren, würden wir das akzeptieren“, führte er mit einem Grinsen aus.

Ilicevic sei „als Persönlichkeit und physisch auf einem sehr, sehr weiten Stand, deutlich weiter, als der eine oder andere 14-Jährige normalerweise. Dazu ist er fußballerisch außergewöhnlich“, erklärte Krösche die Einsätze. Der Youngster habe gespielt, „weil er das sportlich verdient hat und wir ihm das zugetraut haben. Er hat die körperlichen und Persönlichkeitsparameter, um im Männerfußball Erfahrung zu sammeln.“

Ilicevic, Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Ivo Ilicevic, spielt normalerweise in der U17 der Frankfurter. Im Nachwuchs der Hessen kam er in der Spielzeit 2024/25 16-mal zum Einsatz und steuerte acht Scorer bei.

(SID) Foto: Imago