14-Jähriger trainiert bei den Chelsea-Profis

via Sky Sport Austria

Frank Lampard durfte am Donnerstag einen jungen Spieler beim Training begrüßen: Der erst 14-jährige Charlie Holland nahm an der Seite von N’Golo Kante und Pierre-Emerick Aubameyang am Chelsea-Training teil.

Anfang des Monats führte Holland die U14-Mannschaft des FC Chelsea als Kapitän zum Sieg im Albert Phelan Cup South, wo die Blues im Finale Fulham mit 5:0 besiegten. Dies soll der Grund für die Entscheidung des Vereins gewesen sein, den Youngster für einen Tag zum Training der Profis zu berufen.

Holland ist fast drei Jahre jünger als der jüngste Premier-League-Spieler der Blues – Jody Morris im Jahr 1996.

Chelsea’s U14 captain Charlie Holland is training with the first-team 🔵📸pic.twitter.com/A8oFNV7x2n — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2023

Bild: Imago