Der HDD Jesenice will zurück in die ICE-Eishockeyliga. Neben den 13 aktuellen Clubs, die bis zum Meldeschluss am Montagmittag wieder genannt haben, haben auch die Slowenen einen Aufnahmeantrag gestellt.

Der Antrag wird „anhand der entsprechenden Vorgabenliste geprüft und den aktiven Vereinen zur Entscheidung vorgelegt“, gab die Liga bekannt.

Jesenice hat von 2006 bis 2012 in der länderübergreifenden Liga gespielt und zweimal das Viertelfinale erreicht.

(APA) / Bild: GEPA