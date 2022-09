15-Jähriges Messi-„Double“ begeistert Barca

Die Ballbehandlung, die Körperdrehungen und schnellen Richtungswechsel, die jeden Gegner aussteigen lassen: Das kennt man vor allem von einem – Lionel Messi. Doch nun hat der FC Barcelona wohl ein Double gefunden.

Lamine Yamal ist 15 Jahre alt, im katalanischen Mataro geboren und spielt in „La Masia“, der Talentschmiede des FC Barcelona. Videos von seinen Dribblings und Toren gehen in den sozialen Medien steil – weil sie an niemand geringeren erinnern, als an Lionel Messi.

Mit unnachahmlichen Körpertäuschungen, Dribblings über das gesamte Spielfeld und einer unglaublichen Ballbehandlung mit dem linken Fuß lässt Lamine Yamal zahlreiche Parallelen zum siebenmaligen Ballon-d’Or-Gewinner aufkommen.

Training mit den Profis

Selbst bei Barca-Trainer Xavi soll er laut der Marca aufgefallen sein: In der vergangenen Woche trainierten einige Nachwuchsspieler bei den Profis mit – so auch Yamal. Zudem lief er bereits in dieser Saison für die U19 in der UEFA Youth League auf und avancierte damit zum jüngsten Spieler, der jemals für Barca in diesem Wettbewerb aktiv war. Auch für Spaniens U16 Nationalmannschaft stand er schon in vier Spielen auf dem Platz.

Sollten sich die Parallelen mit Superstar Messi fortsetzen, wäre ein Spiel für die A-Mannschaft der Blaugrana nicht mehr weit entfernt: Lionel Messi gab sein Profi-Debüt mit 16 Jahren. Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich Barcas neues Supertalent in den nächsten Jahren weiterentwickelt.

(skysport.de) / (Bildquelle: Instagram @lamineyamal)