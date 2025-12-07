Sturm gegen GAK: Das sind die Aufstellungen beim Grazer Derby

Am heutigen Sonntag stehen in der ADMIRAL Bundesliga die restlichen drei Spiele der 16. Runde auf dem Programm. Alle Aufstellungen im Überblick!

Um 14:30 Uhr empfängt der Wolfsberger AC die Wiener Austria und die WSG Tirol den SCR Altach. Im Anschluss kommt es zum Grazer Stadtderby zwischen Sturm und dem GAK.

Die ADMIRAL Bundesliga heute am 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Die Aufstellungen im Überblick:

Wolfsberger AC – FK Austria Wien (Sky Sport Austria 2)

WSG Tirol – SCR Altach (Sky Sport Austria 3)

SK Sturm Graz – GAK (Sky Sport Austria 1)

Artikelbild: GEPA