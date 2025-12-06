16. Bundesliga-Spieltag: Die Aufstellungen der Samstagsspiele
Am heutigen Samstag stehen in der ADMIRAL Bundesliga drei Spiele auf dem Programm.
In der 16. Runde gastiert die SV Ried beim kriselnden SK Rapid, Blau-Weiß Linz empfängt Salzburg und Hartberg trifft auf den LASK – hier gibt es alle Aufstellungen im Überblick.
Die Aufstellungen im Überblick:
SK Rapid – SV Ried (Sky Sport Austria 2)
TSV Hartberg – LASK (Sky Sport Austria 4)
FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 3)
(Red.) / Bild: GEPA