16. Bundesliga-Spieltag: Die Aufstellungen der Samstagsspiele

Am heutigen Samstag stehen in der ADMIRAL Bundesliga drei Spiele auf dem Programm.

In der 16. Runde gastiert die SV Ried beim kriselnden SK Rapid, Blau-Weiß Linz empfängt Salzburg und Hartberg trifft auf den LASK – hier gibt es alle Aufstellungen im Überblick.

Die Aufstellungen im Überblick:

SK Rapid – SV Ried (Sky Sport Austria 2)

TSV Hartberg – LASK (Sky Sport Austria 4)

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 3)

