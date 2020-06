16 NBA-Spieler positiv auf COVID-19 getestet

Die am Dienstag gestartete Testreihe auf das Coronavirus in der NBA hat 16 positive Ergebnisse bei Spielern gebracht. 302 Proben seien bei den verpflichtenden Tests genommen worden, teilte die NBA am Freitag mit. Alle 22 Teams müssen sich beteiligen.

Laut NBA müssen positiv Getestete in Selbstisolation bleiben, bis sie von einem Arzt gesundgeschrieben werden. Die ersten Matches nach der coronabedingten Zwangspause sollen am 30. Juli stattfinden, Spielort ist die Disney World in Orlando. Dort werden die Teams zwischen dem 7. und 9. Juli erwartet.

(APA)

Artikelbild: Imago