16 Saison-Einsätze: Ried-Stürmer erhält ersten Profivertrag

Die SV Ried stattet einen jungen Stürmer mit seinem ersten Profivertrag aus: Joris Boguo bleibt der SVR über diese Saison hinaus erhalten.

Der 18-Jährige erhält erstmals in seiner Karriere einen Profi-Kontrakt: Er unterschreibt bis Sommer 2027 samt Option auf eine Vertragsverlängerung. In der laufenden Saison bestritt Boguo bereits 16 Einsätze für das erste Team der Innviertler, 14 davon in der ADMIRAL Bundesliga.

Beim Rieder 2:1-Sieg über Rapid wurde der ÖFB-U18-Teamspieler vor dem entscheidenden SVR-Elfmeter gefoult. Außerdem traf Boguo in der ersten Cup-Runde gegen Parndorf als Joker doppelt.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – SV Ried | 16. Runde

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.