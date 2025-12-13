17. Bundesliga-Runde: Das sind die Aufstellungen der Samstagsspiele

Die letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga in diesem Kalenderjahr steht bevor! So starten die Teams in die Samstagsspiele der 17. Runde in der ADMIRAL Bundesliga.

In der 17. Runde trifft der GAK auf den LASK, die SV Ried empfängt Altach und die WSG Tirol gastiert bei Hartberg – hier gibt es alle Aufstellungen im Überblick.

Die Aufstellungen im Überblick:

GAK – LASK (Sky Sport Austria 2)

SV Ried – SCR Altach (Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg– WSG Tirol (Sky Sport Austria 4)

Foto: GEPA