17. Bundesliga-Runde: So starten die Wiener Austria & Sturm Graz

Am heutigen Sonntag stehen in der ADMIRAL Bundesliga die restlichen drei Spiele der 17. Runde auf dem Programm. Hier gibt es alle Aufstellungen im Überblick.

Um 14:30 Uhr empfängt Blau-Weiß Linz den SK Rapid und Red Bull Salzburg den WAC. Im Anschluss kommt es im Topspiel der Runde zum Duell zwischen der Wiener Austria und Sturm Graz.

FC Blau-Weiß Linz – SK Rapid

FC Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC

FK Austria Wien – SK Sturm Graz

(Red.) / Bild: GEPA