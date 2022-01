17. Heimsieg in Serie für Colorado – Calgary in Torlaune

Colorado Avalanche hat am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) den 17. Heimsieg in Folge gefeiert und damit einen Club-Rekord aufgestellt.

Die Cracks aus Denver besiegten die Boston Bruins durch einen Overtime-Treffer von Cale Makar mit 4:3 und sicherten damit Platz eins in der Central Division ab. Einen Vereinsrekord schafften auch die Calgary Flames, die Kanadier gewannen mit 6:0 bei den Columbus Blue Jackets und feuerten dabei satte 62 Mal aufs Tor der Gastgeber.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Mittwoch:

Columbus Blue Jackets – Calgary Flames 0:6

Toronto Maple Leafs – Anaheim Ducks 4:3 n.P

Washington Capitals – San José Sharks 1:4

Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 5:8

Colorado Avalanche – Boston Bruins 4:3 n.V.

(APA)

Bild: Imago