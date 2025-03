17-jährige Lilli Tagger gewinnt erstes ITF-Turnier

Die erst 17-jährige Lilli Tagger hat am Samstag ihr erstes Turnier auf ITF-Ebene gewonnen.

Die Ost-Tirolerin setzte sich im Endspiel des W35-Turniers in Terrassa (ESP) gegen die als Nummer 9 gereihte Französin Lois Boisson mit 7:6(4),6:3 durch. Tagger, die seit Anfang November 2023 von der Ex-Weltranglisten-Vierten und -French-Open-Siegerin Francesca Schiavone betreut wird, hat inklusive Qualifikation sieben Siege in Katalonien gefeiert.

Tagger hatte zuletzt kurzfristig eine Wildcard für die Qualifikation des WTA-1000-Events in Miami erhalten. Sie verlor zwar gegen die Weltranglisten-39. Sara Sorribes Tormo mit 7:6,1:6,1:6, gab aber eine große Talentprobe ab. Nun hat sie als jüngste Österreicherin seit Tamira Paszek (2005 in Sofia mit 14 Jahren) ein Turnier dieser Kategorie gewonnen. Nach Zuschlag der WTA-Punkte (verzögert erst am 7. April) wird sich Tagger um Position 570 wiederfinden.

