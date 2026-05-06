17 Millionen Euro: Arsenal-Abgang fix
Wie der FC Porto offiziell bekannt gegeben hat, zieht der frischgebackene portugiesische Meister die im Leihvertrag verankerte Kauoption für Jakub Kiwior.
Nach offiziellen Klubangaben kassiert der FC Arsenal 17 Millionen Euro für den 26-jährigen Innenverteidiger.
Der polnische Nationalspieler war im Januar 2023 für 19,5 Millionen Euro von Spezia Calcio aus Italien nach London gewechselt. Bei Arsenal konnte sich Kiwior allerdings nie nachhaltig durchsetzen. Im September 2025 folgte die Leihe zu Porto, wo er sich zu einer tragenden Säule der Meistermannschaft entwickelt hat.
(Red.)
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