17 Runden VAR: Eine erste Bilanz

Rund fünf Monate sind seit der Einführung des VAR in der ADMIRAL Bundesliga vergangen. Durch insgesamt 140 Videochecks in 17 Runden soll der Video Assistant Referee dabei helfen, den Fußballsport in Österreich gerechter zu gestalten. Doch mit seiner Einführung hörten die Diskussionen nicht auf. Oft gibt es auch Kritik an dem neuen System.