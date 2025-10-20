17 von 18 Spiele am 3. Spieltag der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain am morgigen Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Dienstag FC Kopenhagen gegen Borussia Dortmund, Arsenal gegen Atletico Madrid, Barcelona gegen Olympiakos Piräus und viele weitere Spitzenspiele live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch empfangen die Bayern den FC Brügge ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch im Einsatz: Real Madrid gegen Juventus Turin, AS Monaco gegen Tottenham Hotspur und FC Chelsea gegen Ajax Amsterdam – live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten in der Königsklasse: Am Dienstag begrüßen Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft die Zuseher:innen während am Mittwoch Didi Hamann im Einsatz ist

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum dritten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Die Jagd nach Europas Krone geht weiter! Am morgigen Dienstag tritt Titelverteidiger Paris Saint-Germain bei Bayer Leverkusen an, während Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer auswärts beim FC Kopenhagen gefordert ist. Tags darauf empfangen die noch ungeschlagenen Bayern mit Konrad Laimer den FC Brügge, und Real Madrid bekommt es mit Juventus Turin zu tun. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des dritten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Sky Experte Didi Hamann am Mittwoch in der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Der FC Bayern ist in der aktuellen Saison sowohl in der heimischen Liga als auch in der Königsklasse noch ohne Punktverlust und möchte diese Serie fortsetzen. Der Gegner der Münchner am Mittwoch heißt FC Brügge. Die Belgier mussten sich am vergangenen Spieltag spät gegen Atalanta Bergamo geschlagen geben – gelingt ihnen der Coup gegen die Bayern? Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Real Madrid die Alte Dame aus Turin. Während die Madrilenen ihre beiden Matches bisher für sich entscheiden konnten und dabei nur ein Gegentor kassierten, musste sich Juventus bislang mit zwei Unentschieden begnügen. Gelingt den Italienern der erste Sieg in der Ligaphase ausgerechnet gegen das Weiße Ballett? Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Ebenfalls am Mittwoch trifft AS Monaco auf Tottenham Hotspur. Die Monegassen, bei denen Adi Hütter die Trainerbank räumen musste, warten noch auf einen vollen Erfolg in der UEFA Champions League. Gelingt unter dem neuen Trainer auf Anhieb ein Sieg? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr Galatasaray Istanbul – Bodø/Glimt und Athletic Bilbao – FK Qarabag, sowie ab 21:00 Uhr FC Chelsea – Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo – Slavia Prag und Sporting Lissabon – Olympique Marseille. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann. Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt die Fans wie gewohnt mit Analysen zu den Spielzügen der Spitzenteams.

Die Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft am UEFA Champions League Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am morgigen Dienstag empfängt Bayer Leverkusen den amtierenden Champion Paris Saint-Germain. Die Leverkusener mussten sich bisher mit zwei Remis begnügen – gegen die Pariser soll nun ein voller Erfolg her. Die Mannschaft von Luis Enrique ist jedoch noch ungeschlagen und konnte am vergangenen Spieltag den FC Barcelona bezwingen. Gelingt Kasper Hjulmand und seinem Team die Überraschung? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Morgen geht die Reise für Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer nach Dänemark zum FC Kopenhagen. Nach dem Sieg gegen Bilbao am zweiten Spieltag gehören die Borussen zu den Top Acht und möchten diese Position mit drei Punkten festigen. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Währenddessen begrüßt der FC Arsenal Atlético Madrid in London. Während die Gunners in der Ligaphase noch ungeschlagen sind, konnten die Rojiblancos gegen Eintracht Frankfurt mit einem Torspektakel ihren ersten Saisonsieg in der Königsklasse feiern. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Am frühen Abend empfängt der FC Barcelona Olympiakos Piräus. Die Katalanen wollen nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain direkt wieder punkten. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Kairat Almaty – FC Pafos und ab 21:00 Uhr die Matches FC Villareal – Manchester City, Newcastle United – Benfica Lissabon, Union Saint-Gilloise – Inter Mailand und PSV Eindhoven – SSC Napoli. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Dienstag empfängt Sky Anchor Martin Konrad die Zuseher:innen gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Auch am Dienstag versorgt Marko Stankovic die Fans schon mit messerscharfen Analysen.

Die Sky Live-Spiele des 3. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

FC Barcelona – Olympiakos Piräus live auf Sky Sport Austria 3

Kairat Almaty – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Kopenhagen – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 3

FC Arsenal – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 4

FC Villareal – Manchester City live auf Sky Sport Austria 5

Newcastle United – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 6

Union Saint-Gilloise – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 7

PSV Eindhoven – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 3

Athletic Bilbao – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Bayern München – FC Brügge mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Real Madrid – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 3

AS Monaco – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 4

FC Chelsea – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 5

Atalanta Bergamo – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 6

Sporting Lissabon – Olympique Marseille live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago