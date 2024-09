17 von 18 Spielen exklusiv bei Sky! Der 1. Spieltag der Champions League live bei Sky

Stade Brest gegen Sturm Graz mit einer ausführlichen Vorberichterstattung am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Der Auftakt zur neuen Champions-League-Saison am Dienstag mit Bayern München, Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Liverpool nur bei Sky

Am Mittwoch unter anderem Manchester City – Inter Mailand und Club Brügge – BVB live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko und die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger

Am Donnerstag sind Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog als Sky Experten im Einsatz

Analyse-Experte Marko Stankovic liefert an allen drei Tagen fundierte Einblicke in die Partien der Spitzenteams

Streame die UEFA Champions League live auf Sky – hol dir jetzt den Sky X-Traumpass

Das Warten hat ein Ende! In der kommenden Woche kehrt die UEFA Champions League endlich wieder zurück. Mit dem neuen Ligaformat dürfen sich Fans auf noch mehr Spiele ihrer europäischen Lieblingsteams freuen. Zum Auftakt treffen die europäischen Top-Teams mit Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an gleich drei Tagen aufeinander. Hochspannung ist damit ab Woche eins garantiert!

Die Rückkehr von Sturm Graz in die UEFA Champions League am Donnerstag live & exklusiv bei Sky

Am Donnerstag kehrt Sturm Graz nach über 20 Jahren in die UEFA Champions League zurück. Zum Auftakt trifft die Elf von Erfolgscoach Christian Ilzer in Frankreich auf Stade Brest. Die Franzosen spielen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte international, während die Grazer nach zuletzt drei Saisonen in der UEFA Europa League nun in der Königsklasse an den Start gehen. Wie sich der österreichische Double-Sieger bei seiner Rückkehr in die UEFA Champions League schlägt, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Parallel trifft Adi Hütter mit Monaco auf den FC Barcelona mit dem neuen Trainer Hansi Flick. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen und möchten ihre gute Form auch in der Königsklasse zeigen. Wer sich im österreichisch-deutschen Trainerduell durchsetzen kann, können Sky Zuseher:innen ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In Bergamo kommt es darüber hinaus zum Duell zwischen Atalanta und Arsenal. Wie sich der aktuelle Europa-League-Sieger gegen den englischen Spitzenklub schlägt, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Sky zeigt am Donnerstag darüber hinaus alle weiteren Spiele der UEFA Champions League, darunter ab 18:00 Uhr Feyenord – Bayer Leverkusen und Roter Stern Belgrad – Benfica, sowie ab 20:50 Uhr Atletico Madrid – RB Leipzig.

Am Donnerstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Exklusiv für Sky Sport Austria: Lothar Matthäus begleitet am Dienstag den Auftakt der Bayern gegen Dinamo Zagreb als Experte und Co-Kommentator

Am Dienstagabend starten die Bayern gegen Dinamo Zagreb ihre Mission „Finale dahoam“. Nach dem Aus im Semifinale in der Vorsaison möchte man in diesem Jahr einen Schritt weitergehen und sich den Traum vom Titelgewinn im eigenen Stadion erfüllen. Exklusiv für die österreichischen Fans wird sich Sky Experte Lothar Matthäus mit Moderator Sebastian Hellmann von dort melden und das Spiel selbst gemeinsam mit Martin Konrad kommentieren. Wie sich die Bayern im ersten Spiel auf dem Weg dorthin schlagen, sehen Sky Seher:innen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Parallel dazu empfängt Titelverteidiger Real Madrid den VfB Stuttgart. Die Schwaben konnten in der Vorsaison überraschend den zweiten Platz in der Deutschen Bundesliga belegen und treffen nun auf das weiße Ballett. Wie der Titelverteidiger gegen das Überraschungsteam aus Deutschland in die neue Ligaphase startet, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Darüber hinaus kommt es am Dienstag zur Neuauflage der Champions-League-Finals 2005 und 2007, wenn der AC Milan und Liverpool aufeinandertreffen. Diese Partie sehen Fans ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Juventus Turin – PSV Eindhoven, sowie BSC Young Boys – Aston Villa und ab 20:50 Uhr Sporting – LOSC Lille. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch kommt es beim Duell zwischen Manchester City und Inter Mailand zur Neuauflage des Finales von 2023. Ob sich die Mailänder für die knappe Niederlage im damaligen Finalspiel revanchieren können, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In Brügge ist zeitgleich der Vorjahresfinalist Borussia Dortmund zu Gast. Mit Neo-Coach Nuri Şahin wollen die Dortmunder auch in dieser Saison wieder überzeugen und an die Leistungen aus der Vorsaison anschließen. Ob dies gelingt, sehen Sky Kund:innen ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zudem startet Paris Saint-Germain gegen den spanischen Neuling Girona einen erneuten Anlauf, die begehrteste Trophäe im europäischen Klubfußball zu erringen. Diese Partie ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr die Partie Bologna – Shakhtar Donetsk, sowie ab 20:50 Uhr Celtic – Slovan Bratislava live & exklusiv. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch gemeinsam mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Juventus Turin – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 3

BSC Young Boys – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Bayern München – Dinamo Zagreb mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Real Madrid – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 3

AC Milan – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Clube de Portugal – LOSC Lille live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Bologna – FC Shakhtar Donetsk live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Manchester City – Inter Mailand mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Club Brügge – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – FC Girona live auf Sky Sport Austria 4

Celtic Glasgow – SK Slovan Bratislava live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Riccardo Montolivo & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Donnerstag

18:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Austria 3

Roter Stern Belgrad – SL Benfica live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Stade Brest – SK Sturm Graz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Atletico Madrid – RB Leipzig live auf Sky Sport Austria 3

AS Monaco – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 4

Atalanta BC – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago