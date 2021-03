183 Millionen Euro: Premier-League-Klub lockt Haaland

Erling Haaland wird von vielen europäischen Top-Klubs umworben. Manchester City will die Konkurrenten nun offenbar mit einem sehr üppigen Gehalt ausstechen. Laut der Sun will das Team um Pep Guardiola dem Norweger einen Fünf-Jahres-Vertrag anbieten, in dem er unglaubliche 183 Millionen Euro verdienen würde. Das wäre ein Wochengehalt von etwa 700.000 Euro – kein Spieler in der Premier League verdient aktuell mehr.

Dazu würde noch die Ablösesumme kommen. Haaland hat offenbar eine Ausstiegsklausel im Vertrag stehen, die zwischen 75 und sogar über 100 Millionen liegen soll. Diese zieht allerdings erst 2022, weshalb Dortmund in diesem Sommer nur bei deutlich höheren Angeboten schwach werden wird.

Ein Problem des Deals ist noch das schwierige Verhältnis zwischen Guardiola und Haaland-Berater Mino Raiola. Doch Haaland wäre ein Top-Nachfolger für den im Sommer abwandernden Sergio Aguero. Haaland schoss 33 Tore in bisher 31 Pflichtspielen für den BVB in dieser Saison. Dazu kommen acht Vorlagen.

Bild: Imago