1860 München stellt Insolvenzantrag

Die Profi-Fußballgesellschaft des abgestürzten Traditionsklubs 1860 München hat offiziell die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.

Das zuständige Amtsgericht München bestellte einen vorläufigen Insolvenzverwalter. „Ziel ist es, schnellstmöglich ein Gesamtbild zu bekommen, um die nächsten Schritte zusammen mit der Geschäftsführung prüfen und einleiten zu können“, sagte der Beamte.

Die Löhne der Mitarbeiter sind laut Mitteilung mindestens bis einschließlich August 2026 durch das Insolvenzgeld gesichert. Der eingetragene Verein TSV 1860 München e.V. sei von den vorläufigen Insolvenzverfahren nicht betroffen.

Drei Österreicher bei 1860 München

1860 hatte zuvor die Lizenz für die 3. deutsche Liga nicht erhalten und muss zum zweiten Mal nach 2017 den Gang in die Regionalliga antreten. Mit Raphael Schifferl, Manuel Pfeifer und dem 18-jährigen Loris Husic spielten zuletzt drei Österreich bei den Löwen. Die Zukunft des Trios ist ungewiss.