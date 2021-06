via

via Sky Sport Austria

Novak Djokovic hat am Sonntagabend zum zweiten Mal in seiner Karriere die French Open gewonnen. Die Nummer eins der Tennis-Welt besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas nach einen 0:2-Satzrückstand am Ende mit 6:7 (8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Mehr in Kürze!

Beitragsbild: Imago