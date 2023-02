19-jähriger Wiener zeigt mit starken Leistungen in Florida auf

via

In Boca Raton im US-Bundesstaat Florida lässt seit Wochen ein Basketballer aus Österreich aufhorchen. Nordin Kapic, 19-jähriger Wiener, hat nach 23 Partien für das Team der Lynn University durchschnittlich 19,5 Punkte und 10,3 Rebounds zu Buche stehen. Bereits zwölf Mal hat der 2,03 Meter große Forward doppelt zweistellig angeschrieben, zuletzt vier Mal hintereinander.

Lynn sei eine junge Mannschaft mit neben ihm acht weiteren Spielern im ersten Jahr an der Hochschule, sogenannten Freshmen, erläuterte Kapic im Gespräch mit der APA. Darauf führt er auch zurück, dass es bisher erst zu vier Siegen in der Division II der US-College-Liga NCAA gereicht hat. „Es fehlt uns an Erfahrung.“

Blieben alle Spieler, könnte Lynn „in ein, zwei Jahren eine richtig starke Mannschaft sein“, so Kapic, der auch schon im österreichischen U20-Nationalteam überzeugt hat. 18,2 Punkte und 7,6 Rebounds im Schnitt verzeichnete er im vergangenen Sommer bei der Europameisterschaft der Division B. In einem Pre-Camp der Männer-Auswahl unter Coach Raoul Korner ist er ebenfalls bereits dabei gewesen.

Trotz seiner starken Leistungen bleibt der 19-Jährige, der in der Heimat für Vienna United und den BC Vienna aufgelaufen ist, bescheiden. „Nicht schlecht“, sagte er etwa über seine Statistiken zur APA. Er wolle zeigen, dass er „ein guter Spieler“ sei und „dass sich jahrelange harte Arbeit auszahlt“. Die Leistungen des Wieners wecken natürlich Begehrlichkeiten. Viele würden mittlerweile fragen, ob er auf einem höheren Level (Division I, Anm.) spielen wolle. Kapic will sich diesbezüglich alle Optionen offen lassen und das nahende Saisonende mit Lynn abwarten. „Was passiert, passiert“, bleibt der Korbjäger cool.

